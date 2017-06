Güstrow : Abspielringe: Konzept mit Zukunft

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Weißert 1 von 1

Heute in Güstrow, morgen in Teterow und dann weiter nach Sabel: Das ausgeklügelte System der sogenannten Abspielringe macht Kino auch im ländlichen Raum und fernab der großen Kinogiganten möglich. Nach dem Vorbild des früheren Landfilms schickt Jens-Hagen Schwadt vom Filmklub Güstrow seit 1996 Filme ins Land. Inzwischen beteiligen sich 80 Spielstätten in MV und sogar in Brandenburg an dem Konzept. 25 000 Besucher – Tendenz steigend – erleben so den Kinogenuss im Jahr. Für Karoline Weber von der Kulturstiftung des Bundes in Halle ein Erfolgskonzept mit Modellcharakter für die gesamte Bundesrepublik.

„Vor etwa sechs Jahren habe ich das erste Mal Kontakt zum Filmklub aufgenommen“, erinnert sich Karoline Weber. Die Kulturstiftung vergibt Förderungen – nicht auf Antrag, sondern ausschließlich als eine Art Preisgeld für bürgerliches Engagement. Ihr habe das Konzept der Abspielringe zugesagt und sie wollte unterstützen. Vor einem Jahr etwa wurde es dann konkreter. „Mit 80 Spielstätten und dem damit verbundenen administrativen Aufwand bin ich langsam an meine Kapazitätsgrenzen gestoßen“, erklärt Jens-Hagen Schwadt, für den das immer noch ein Ehrenamt ist. Die Idee: Aufgaben, wie Rechnungslegung, Filmwünsche, Ausleihe und die Meldung der Besucherzahlen, sollen künftig von einer Datenbank übernommen werden. Und bei deren Entwicklung unterstützt nun die Kulturstiftung des Bundes.



80 000 Euro für den Aufbau einer Datenbank

„Wir fördern das Projekt für die nächsten drei Jahre mit 80 000 Euro – auch für uns eines unserer größten Förderprojekte“, sagt Karoline Weber. Für sie sei „Dorfkino einfach machbar!“ ein modellhaftes Projekt. „Güstrow wird damit zu einem bundesweiten Vorbild“, fasst Weber zusammen. Mit dem Fördergeld werde nun zunächst die technische Entwicklung der Datenbank realisiert. „Mein Ziel ist, dass die Datenbank im September online geht“, sagt Jens-Hagen Schwadt ambitioniert. Anschließend sollen die Datenbank beworben und potentielle Spielstätten beraten werden. „Ich wünsche mir auch, dass wir damit langfristig Arbeitsplätze schaffen“, sagt Schwadt und denkt dabei an Mitarbeiter Uwe Höppner, der dann voll beschäftigt werden könnte.

Ziel des gemeinsamen Projektes von Filmklub und Kulturstiftung ist die gezielte regionale Ausweitung der Abspielringe. „Schon jetzt ist die Idee auch nach Brandenburg rüber geschwappt, das wollen wir ausweiten und auch Sachsen-Anhalt ist ein Ziel“, erklärt Karoline Weber. Nach Ablauf der Förderzeit geht sie von 150 – also nahezu einer Verdopplung – Spielstätten aus. „Wir wollen qualitatives Kino in die kleinsten Orte bringen, sie mit Leben füllen. Das können Kunst- und Kulturvereine, Kirchengemeinde oder sogar Altenheime sein – alles ist möglich und das ist ja das Schöne an diesem Konzept“, fasst Karoline Weber zusammen.

von Caroline Weißert

erstellt am 10.Jun.2017 | 05:03 Uhr