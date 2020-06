von Frank Liebetanz

Das Ernst-Barlach-Theater erstrahlt Dienstagabend bis nach Mitternacht ganz in Rot. Bundesweit wollte die Veranstalter-Szene mit der „Night of Light“ auf die prekäre Lage ihrer Branche hinweisen. In Güstrow sorgte die Firma mvs Veranstaltungstechnik für die ungewöhnliche Beleuchtung. Auch das Rathaus der Barlachstadt solidarisierte sich mit der Szene und leuchtete rot.