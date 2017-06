Klein Breesen : Alte Äpfel füllen Tornado-Lücke

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

Seine Spuren hat der Tornado vor zwei Jahren auch auf dem Grundstück von Burkhard und Margaretha Dimanski hinterlassen. Eine große Linde der alten , abgrenzenden Baumreihe liegt in Teilen noch, die Sichtlücke bereitet seither optischen Schmerz. Wieder herstellen konnten die Klein Breesener inzwischen ihre Obstwiese, auf der mehrere Äpfel ebenfalls im Sturm arg gelitten hatten. 30 junge Bäume alter Sorten haben die Ruheständler neu gepflanzt.

Die Obstwiese ist Bestandteil ihres Konzeptes einer Selbstversorgung. „Wir investieren unsere Kraft in den Garten“, berichtet Margaretha Dimanski (63). Gerne erlauben sie auch einen Blick in Atelier und Werkstatt, ihre Kreativquellen, wenn die Dimanskis gerade nicht pflanzen, auf Knien Unkraut jäten oder ernten oder sich ums Federvieh kümmern. Dann stellen sie aus eigener Ernte Säfte her und Marmeladen, ziehen Seife ausschließlich aus Produkten ihres Gartens oder schmieden kleinere und größere praktische und zierende Gegenstände.

Direkt vom Fach sei keiner der beiden Hobbykünstler und Nebenerwerbslandwirte, ist zu hören. 2003 hatten der Kaufmann und die studierte Pharmazeutikerin das weitläufige Grundstück des ehemaligen Kutschenhauses erworben, um die Weite und Stille der mecklenburgischen Landschaft zu genießen. Behutsam, auch wegen des benachbarten ehemaligen Gutsparkes und geschützter Umgebung, gestalteten sie Haus und Garten zu ihrem Refugium um. Einmal im Jahr, bei der landesweiten Aktion „Offene Gärten“, lassen sie Besucher gerne daran ein Stück teilhaben.

