Güstrow : Amerikaner zeigt Linedance

13. März 2019, 07:08 Uhr

Alle können die Welt des Linedance in Güstrow entdecken: Gemeinsam lernen die Teilnehmer im Linedance-Kursus der Volkshochschule Güstrow die Grundschritte und bauen diese zu ganzen Tänzen zusammen. Der Volkshochschule ist es gelungen, dafür einen Amerikaner als Lehrer zu verpflichten, der über zehn Jahre Linedance-Erfahrung verfügt und an Workshops in den USA, England, Frankreich und Deutschland teilgenommen hat. Der Kursus beginnt am 26. März, 18.30 Uhr, im Haus der Generationen der Volkssolidarität in Güstrow, Weinbergstraße 28. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 03843/75540211 oder roswita.dargus@lkros.de.