Güstrow : Angeln zum probieren

von Christian Menzel

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Am Sonnabend lädt der 1. Güstrower Angelverein Kinder und Jugendliche zum Schnupperangeln ein. Wie Wolfgang Timm, der seit 26 Jahren Lehrgänge zum Erwerb eines Fischereischeins anbietet, mitteilt, wird das Schnupperangeln unter fachlicher Anleitung von Vereinsmitgliedern erfolgen. Los geht es um 10 Uhr in der Fischaufzuchtanlage „Günter Eckert“, die alte Güstrower noch als ehemalige Militärbadeanstalt kennen dürften. Ein Anliegen des Vereins ist es, mehr Kinder und Jugendliche für das Angeln und eine Mitarbeit im Verein zu interessieren. Langfristiges Ziel ist, in dem knapp 300 Mitglieder zählenden Verein wieder eine Kinder- und Jugendgruppe aufzubauen. Seinen nächsten Lehrgang für den Fischereischein beginnt der Ausbilder und Prüfer Wolfgang Timm ab 13. September.