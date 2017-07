Hausdurchsuchungen : Antiterroreinsatz in Güstrow: Mehrere Festnahmen

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Die Polizei hat am Mittwochmorgen werden mehrere Objekte in Güstrow im Rahmen eines Antiterroreinsatzes durchsucht. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft bestätigte den Antiterroreinsatz mit Hausdurchsuchungen in der Stadt, gab aber zunächst mit Blick auf den laufenden Einsatz keine weiteren Informationen heraus. Das Landeskriminalamt hat bestätigt, dass ein Sondereinsatzkommando und Polizeikräfte des Präsidiums Rostock im Einsatz sind.

Der Sprecher kündigte für den frühen Nachmittag weitere Informationen zum Einsatz an. Die Polizei wollte zu dem Einsatz nichts sagen. Bisher unbestätigten Medienberichten zufolge soll sich die Aktion gegen Islamisten gerichtet haben. Mehrere Personen sollen festgenommen worden sein. Laut "Bild" handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen Gefährder aus dem IS-Terrornetzwerk.

erstellt am 26.Jul.2017 | 10:22 Uhr