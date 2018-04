Auf Fotopirsch in fernen Landen

Güstrower Hobbyfotografen erleben umfangreiches Programm auf arabischer Halbinsel und kehren mit reichlich Bildmaterial zurück

von svz.de

21. April 2018, 05:00 Uhr

„Ich wäre am liebsten dort geblieben“ – so lautet das Resümee von Yvonne Ehrke, die gemeinsam mit fünf weiteren Mitgliedern des Fototreffs Güstrow eine neuntägige Reise nach Dubai unternahm. Vor allem die freundlichen Menschen, sowie das warme Klima mit 28 Grad Lufttemperatur hatten es der Güstrowerin angetan. Jetzt sind sie alle mit vielen Eindrücken und zahlreichem Bildmaterial zurückgekehrt.

Schon vor der Reise war Daniel Steinke als Organisator vom Fototreff mit Mitgliedern der dortigen Fotogruppe „Campix“ und dem Leiter der Gruppe Asim Cheema in Kontakt getreten, der vor Ort viele Touren für die Güstrower Gruppe organisierte. Mit den Campix-Mitgliedern haben sich die Güstrower auch gleich am ersten Tag in Dubai getroffen und waren schnell auf einer Wellenlänge. Zahlreiche Fotomotive haben sich in der für die Güstrower fremdländischen Gegend gefunden, egal ob im modernen oder alten Dubai. „Ich wurde sogar einfach auf der Straße angesprochen, ob ich Daniel Steinke sei“, sagt der Güstrower Fotograf. Durch das Internet schon lange mit den Fotofreunden verbunden, war Steinke scheinbar bereits bekannt. Die besonderen Bauwerke bestaunt und die Stadt vom Wasser aus besichtigt – das Programm der wenigen Tage war umfangreich.

Vieles war neu und anders, vieles zog die Gruppe aus Güstrow in ihren Bann. „Man braucht dort keine Angst zu haben, dass irgendetwas gestohlen wird. Alle sind nett und freundlich“, sagt Christa Berendt, Sie war außerdem vom Lichtermeer begeistert.

Eine Fahrt in die Wüste in eine verlassene Stadt brachte schöne Fotomotive und war nur einer der Höhepunkte.

Dazu besuchte die Gruppe ein Kunst- und Fotografiefestival mit der Fotografin Maria Ariane Bersabal Bermejo und war mit den einheimischen Fotofreunden immer wieder auf Motivsuche. „Wir haben auch einfach Menschen angesprochen, ob wir sie fotografieren dürfen“, erzählen die Güstrower. Zumeist ergaben sich daraus gute Gespräche. „Wir waren mitten drin in den Kulturen und Traditionen und waren nie einfach nur dabei“, resümiert Manuela Matz. Auch wenn es in der Stadt nicht überall Pflanzen gäbe, sei die Bewässerung für jede einzelne Pflanze schon besonders. Und was den Güstrowern ebenfalls sofort auffiel: „Es war alles sauber und ordentlich. Alle 50 Meter stand ein Aschenbecher und Mülleimer“, erzählt Yvonne Ehrke.

Deshalb ist ihr Entschluss nur logisch: „Ich möchte nächstes Jahr unbedingt noch einmal hin“. Vor allem die Milchstraße möchte sie am dortigen Himmel sehen. Und das sei eben am besten im Frühling zu sehen. Dafür waren die Güstrower Fotografen in diesem Jahr einfach etwas zu früh gereist. Nächstes Jahr wird es also wieder eine Fotoreise nach Dubai geben. Das Fazit von Organisator Daniel Steinke, der seit 2006 schon öfter in Dubai weilte: „Ich bin mit fünf neugierigen Fotografen hingeflogen und mit fünf Dubai-Fans zurück gekommen, das war eines meiner Anliegen!“