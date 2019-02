Mühl Rosin : Aus uralten Briefen vorgelesen

Hannelore Wagner von der Chronikgruppe in Mühl Rosin stöberte in alten Briefen und Notizen – am Sonnabend las sie Interessantes daraus vor.

von Caroline Weißert

25. Februar 2019, 05:00 Uhr

„Uns gibt es so lange schon, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern“, sagt Hannelore Wagner nach den Anfängen der Chronikgruppe in Mühl Rosin gefragt und muss selbst ein wenig lachen. Sie gehört zu den Gründungsmitglieder der Gruppe, die wohl seit Anfang der 90er Jahre besteht. Eine Lesung Ende Februar gehört zur Tradition, dass sie auch noch musikalisch umrahmt wird, war ein erster vorsichtiger Versuch. Den Pianisten Stefan Veskovic und den Geiger Benjamin David kenne Wagner schon eine Weile – am Sonnabend kamen sie nun zu einer musikalischen Lesung in der Mühl Rosiner Bowlingbahn zusammen.

Sehr zum Gefallen der 20 aufmerksame Zuhörer, die der Einladung der Chronistin, die aus Briefen und Notizen zur Gemeinde Mühl Rosin aus dem 17. und 18. Jahrhundert referierte, folgten. „An dieser Thematik arbeite ich schon lange – Briefe findet man nicht alle Tage in den Akten“, erzählt Hannelore Wagner. Besonders ein Brief zweier Kinder, die Herzog Gustav Adolf im Jahr 1638 um finanzielle Unterstützung bei der Beerdigung ihre Mutter auf dem Kirch Rosiner Friedhof ersuchten, bewegte die Zuhörer.