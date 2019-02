Teterow : Austausch über Bluthochdruck

von svz.de

27. Februar 2019, 20:30 Uhr

Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kiss) der Diakonie Güstrow lädt am 5. März zu einem Austausch über Bluthochdruck ein. Betroffene, Angehörige und Interessierte sind um 17 Uhr in der Kiss Teterow, Predigerstraße 2, willkommen. Die Teilnahme ist kostenfrei. In weiteren Treffen, die einmal monatlich geplant sind, stehen der Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie die gegenseitige Unterstützung, aber auch gemeinsame Unternehmungen oder Fachvorträge im Mittelpunkt. Informationen bei der Kiss, Telefon 03843/7761037, E-Mail kiss@diakonie-guestrow.de.