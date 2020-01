von Polizeiinspektion Güstrow

22. Januar 2020, 15:37 Uhr

In der Nacht zum 22.01.2020 haben unbekannte Täter versucht, den Zigarettenautomaten vor dem Blumenladen in Bad Doberan aufzusprengen. Durch die Detonation ist er zwar deformiert, aber augenscheinlich konnten die Täter kein Geld und keine Zigaretten erbeuten. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro. Hinweise auf Täter nimmt die Polizei in Bad Doberan entgegen. Telefon 038203-560