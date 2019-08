Zirkus in Güstrow : Balanceakt auf dem Seil

Zirkuswoche auf dem Distelberg: Abschluss Sonnabend 11 Uhr.

von Sieglinde Seidel

16. August 2019, 12:00 Uhr

Lustige Clowns, Teller drehen oder auf einem Seil balancieren. All das erleben derzeit knapp 30 Kinder auf dem Gelände des „Leuchtturms“ auf dem Güstrower Distelberg. Die Zirkuswoche, die erstmals nicht in den Ferien sondern in der ersten Schulwoche stattfindet, hat großen Zuspruch gefunden. Am Sonnabend wird das Eingeübte dann in einer Abschluss-Vorstellung um 11 Uhr gezeigt.

Das bunte Zirkuszelt ist schon von weitem zu sehen und lockt jeden Nachmittag zahlreiche Kinder an. Seit Dienstag treffen sie sich ab 15.30 Uhr, um verschiedene Zirkusnummern einzuüben. Als Raubtiere, Jongleure oder eben als Artisten – alles ist möglich. „Es war für uns sehr spannend, wie viele Kinder sich wohl anmelden, wenn die Woche in der Schulzeit stattfindet“, erzählt Andrea Kühn, Leiterin der sozial-missionarischen Einrichtung, die von der Landeskirchlichen Gemeinschaft getragen wird. Und obwohl nur 13 Kinder angemeldet waren, kamen bereits zum Auftakt mehr als doppelt so viele. Als Mitarbeiter sind freiwillige junge Leute gekommen sowie Gemeindediakonin Christiane Hinrichs und Streetworker Piet Zimmermann sind dabei.

„Jeden Tag beginnen wir mit einigen gemeinsamen Liedern und dann wird in den Gruppen geprobt“, erzählt Andrea Kühn. Besonders freut sie sich, dass die Woche durch das Bundesprogramm „Demokratie leben“ vom Landkreis Rostock gefördert wird. „Dadurch wurde die Zirkuswoche enorm aufgewertet und wir profitieren davon auch in unserer weiteren Arbeit“, so die Leiterin. Sie freut sich natürlich auf viele Besucher am Sonnabend. Nach der Vorstellung gibt es noch anschließend einen gemeinsamen Imbiss, bei dem Besucher gern miteinander und mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen können.