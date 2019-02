von svz.de

26. Februar 2019, 20:22 Uhr

Die Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms, Kapitel Windenergie, wird auf der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses der Stadt Krakow am See am Dienstag, dem 5. März,18.30 Uhr im Rathaus, thematisiert. Außerdem geht es um die Feierhalle.