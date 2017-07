Inselseefest Güstrow : Beste Griller Güstrows gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

Beim diesjährigen Inselseefest wird gegrillt – und zwar um die Wette. Der Gewerbeverein Güstrow, der das Fest seit fünf Jahren organisiert, sucht den 1. Güstrower Grillmeister. „Ab sofort können sich Einzelpersonen oder Mannschaften bis vier Personen dafür anmelden“, sagt Hannelore Garloff vom Gewerbeverein. Der Grillmeister-Wettbewerb startet am Sonntag, dem 6. August, um 11 Uhr. Das Inselsee- und Lampionfest beginnt bereits am Abend des 4. August mit einer Sommernachtsparty.

Die Grillmeister müssen eine kleine Vorspeise, ein Hauptgericht und ein Dessert zaubern. Das Fleisch für den Hauptgang wird vom Güstrower Handelshof gestellt. „Damit alle die gleichen Bedingungen haben“, sagt Hannelore Garloff. Holzkohle und Gas werden bereitgestellt vom Hagebaumarkt. Jede Mannschaft muss ihren eigenen Grill mitbringen. Die genauen Wettbewerbsbedingungen will der Gewerbeverein Güstrow ab nächster Woche auf seiner Webseite veröffentlichen.

Neben dem Grillmeister gibt es beim nächsten Inselseefest aber noch weitere Neuheiten. „Wir rufen am Sonnabend erstmals zu einer Tretboot-Rallye auf“, sagt Hannelore Garloff. „Wir suchen Mannschaften, die auf dem Inselsee gegeneinander antreten.“ Zudem hofft sie, dass sich noch mehr Güstrower Vereine am Inselseefest beteiligen. „Wir wollen eine Plattform für die Vereine zur Nachwuchsgewinnung bieten“, so Hannelore Garloff. „Sport- und Kulturvereine können sich auf der Bühne oder mit einem Stand auf dem Inselseefest präsentieren.“ Und schließlich richtet der Gewerbeverein am Veranstaltungssonntag ab 11 Uhr auch einen Flohmarkt aus. „Der ist für alle privaten Anbieter mit Gebrauchtwaren offen.“

Der Gewerbeverein hofft auf zahlreiche Bewerbungen für die einzelnen Angebote. Für die bestplatzierten Griller gibt es übrigens attraktive Preise in Form von Gutscheinen.



Anmeldungen für Grillmeister, Tretboot-Rallye, Präsentation von Vereinen sowie Flohmarkt ab sofort an E-Mail info@gewerbeverein-guestrow.de oder unter den Telefonnummern 03843 686810 oder 0174 9332557, Fax 03843 464696.

von Jens Griesbach

erstellt am 06.Jul.2017 | 21:00 Uhr