Sarmstorf : Blitz schlägt in reetgedeckte Scheune ein

50 Feuerwehrleute im Einsatz. Brandstiftung in Güstrow: Zeugen gesucht

von Eckhard Rosentreter

10. August 2018, 20:45 Uhr

Gewitterblitze und Regengüsse, verbunden mit starken Winden, haben die Rettungskräfte im Landkreis in der Nacht zum Freitag gefordert. 14 „unwetterbedingte Einsätze“ hat die Leitstelle des Landkreises Rostock hat im Zeitraum von 17 Uhr am Donnerstagabend bis 2 Uhr früh am Freitag registriert. Neunmal mussten Feuerwehren durch den Sturm verursachte Verkehrshindernisse wie umgestürzte Bäume oder Telefonmasten beseitigen, dreimal lösten Blitzeinschläge Feuer an Bäumen und Masten aus.

Der schwerste Einsatzort war Sarmstorf, wo eine reetgedeckte Scheune brannte. Um 21.43 Uhr erreichte der Notruf die Leitstelle. Sieben Feuerwehren mit rund 50 Einsatzkräften aus Sarmstorf und Umgebung bekämpften das Feuer bis gegen 2 Uhr. Vermutlich hatte ein Blitzschlag das Feuer ausgelöst, heißt es aus der Leitstelle.

Zu einem weiteren Feuer kam es kurz nach Mitternacht in der Neuen Straße in Güstrow. Dort brannte ein Autowrack, das der Eigentümer zum Abtransport bereit gestellt hatte. Ein angrenzendes, leerstehendes Wohnhaus wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Überschneidung mit dem Großeinsatz in Sarmstorf wurden zu diesem Einsatz insgesamt fünf Feuerwehren mit etwa 35 Kameraden aus Güstrow und Umgebung alarmiert. Der Sachschaden wird insgesamt auf 2000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Weil hier aber offensichtlich nicht das Gewitter schuld war, ermittelt die Kripo und bittet mögliche Zeugen, sich beim Polizeihauptrevier Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660 zu melden.