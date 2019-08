Leserfotos : Blütenmeer in der Region

Aufmerksame Leser wissen es natürlich: Montags ist Leserfototag in ihrer Schweriner Volkszeitung. Unzählige wundervolle Fotos erfreuen regelmäßig das E-Mail-Postfach der Redaktion und so manches Mal fällt die Entscheidung schwer, welches Foto als „Leserfoto der Woche“ gezeigt wird. Wir freuen uns über ihre Fotoaufnahmen aus der Region, liebe Leser. Bleiben Sie am Ball. Vielleicht sehen Sie dann schon bald eine ihrer Aufnahmen in der SVZ. Ihre Fotos schicken Sie gerne an guestrow@svz.de.