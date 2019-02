Teterow : Blutdruck senken ohne Medikamente

von svz.de

18. Februar 2019, 18:20 Uhr

Am Donnerstag, 28. Februar, lädt die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) der Diakonie Güstrow Interessierte in das Begegnungszentrum Teterow, Straße der Freundschaft 2, ein. Von 18 Uhr an informiert Prof. Dr. Thomas Wertgen, Chefarzt des DRK-Krankenhauses Teterow, über das Thema „Blutdruck senken ohne Medikamente“. Als Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Endokrinologie sowie als Ernährungsmediziner wird er aufzeigen, dass nicht nur Ernährung und Bewegung dabei eine Rolle spielen, sondern auch wie man entspannen kann, welcher Lebensstil gut ist und wie Selbsthilfegruppen unterstützen können. Um eine Anmeldung unter Telefon 03843 7761037 wird gebeten.