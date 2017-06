Pfarrkirche Güstrow : Borman-Altar im Topzustand

vergrößern 1 von 1 Foto: Hans-Jürgen Kowalzik 1 von 1

Restaurator Volker Ehlich hat die erste Reinigungskur des berühmten Jan-Borman-Altars in der Güstrower Pfarrkirche nach seiner im Juni 2014 beendeten Restaurierung erfolgreich abgeschlossen. „Ich bin mit der gesamten Substanz sehr zufrieden. Damit haben sich meine Erwartungen erfüllt, dass ich den Altar so wiedergefunden habe wie ich ihn vor drei Jahren verlassen habe“, bilanzierte der Experte seinen anderthalbwöchigen Aufenthalt in Güstrow (SVZ berichtete).

Er habe lediglich zwei so genannte Abhebungen an der Fassung beseitigen müssen, ein äußerst geringfügiger Schaden, so der erfahrene Restaurator, der den Borman-Altar von 1992 bis 2014 sanierte. Ehlich hatte während der Wartungsarbeiten, die alle drei Jahren auf der Grundlage eines Vertrages mit der Pfarrkirchengemeinde ausgeführt werden, den gesamten Altar, der sich seit 1522 in St. Marien befindet, in Augenschein genommen und ihn mit Pinsel und Staubsauger von Staub, Spinnfäden und leichten Verschmutzungen befreit. Als letzte Arbeiten begutachtete er am Donnerstag, nachdem das Gerüst abgebaut war, nach der Wandlung des Altars die Maltafeln. Auch hier gab es keine Beanstandungen.





Thomas Merkel wird Ehlichs Nachfolger

Seit Montag wirkte auch Thomas Merkel an der Reinigung des Altars mit. Der freischaffende Restaurator aus Klein Grabow soll Volker Ehlich als Nachfolger „beerben“, wenn der Zeitpunkt kommt und der 66-Jährige seine Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Ehlich: „Es geht der Pfarrkirchengemeinde und mir um einen nahtlosen Übergang, wenn diese Situation eintritt. Ich habe Thomas Merkel vorgeschlagen, weil ich ihn kenne und er aus der Region kommt. Ich bin mir sicher, dass er meine Arbeit verantwortungsvoll weiterführen kann und wird.“

Das sieht auch das Landesamt für Denkmalpflege so, das der Nachfolge zustimmte. Volker Ehlich kennt Thomas Merkel u.a. von der gemeinsamer Arbeit in der Nikolaikirche in Stralsund, aber auch von einer Mitarbeit am Borman-Altar. 2011 übernahm Merkel das Vergolden einiger Rahmen an den Maltafeln des Altars.

Auf die Frage von Volker Ehlich gab es von Thomas Merkel sofort ein Ja. „Der Borman-Altar ist ein herausragendes Objekt, da konnte ich gar nicht Nein sagen“, freute sich der 51-Jährige über das Angebot. Für Merkel ist der Altar einer der Figurenreichsten Altäre, die er kennt. „Kunstgeschichtlich und in der Qualität ist er für mich ein Leuchtturm mit einer europäischen Dimension“, lobt er das Werk aus der Brüsseler Werkstatt Jan Bormans.

Begeistert ist er vom guten Zustand des Altars, ein Beweis für die Qualität der Restaurierung durch Volker Ehlich. Damit er der Nachwelt genauso erhalten bleibt, begrüßt Merkel, dass per Vertrag eine kontinuierliche Wartung erfolgt. „Dann können nur kleine Mängel auftreten und größere Probleme und Kosten entstehen erst gar nicht“, ist er sich sicher. Solange Volker Ehlich weiter arbeitet, ist sich Thomas Merkel sicher, wird er von ihm viele Details und Besonderheiten zum Altar erfahren, was seine Arbeit erleichtern wird.

Thomas Merkel lebt mit seiner Frau Andrea Grund, die ebenfalls Restauratorin ist, und mit einem Sohn seit 1996 in Klein Grabow. Den gebürtigen Berliner überzeugten Kollegen, Bekannte und die Landschaft, nach Mecklenburg zu ziehen. Der gelernte Tischler, der sein Diplom als Restaurator in Potsdam erwarb, ist seit 1993 restauratorisch tätig. Seine Spuren hat er u.a. in der Universitätskirche Rostock hinterlassen, in der er die Kanzel restaurierte. Betreut wird von ihm auch die Mittelaltersammlung im Kloster Ribnitz. Mit dem Borman-Altar hat er wieder eine Aufgabe unmittelbar vor der Haustür.