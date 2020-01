Brände halten Wehrleute auf Trab

Mistorfer Kameraden bei Großfeuer in Kassow gefragt / In Güstrow brennen zwei Autos: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

von Eckhard Rosentreter

01. Januar 2020, 20:00 Uhr

Eine „vergleichsweise“ ruhige Silvesternacht hatte die Kreisleitstelle zu verzeichnen, meldete Sprecher Michael Fengler am Neujahrsmorgen. Vergleichsweise heißt jedoch nicht wirklich ruhig. So mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow gegen 22.45 Uhr mit fünf Einsatzwagen in die Ulmenstraße eilen, wo zwei Autos brannten. „Die Alarmierung erfolgte gerade noch rechtzeitig. Fünf Minuten später hätte das hier ganz anders ausgesehen“, beurteilt Einsatzleiter René Plotz die Situation, nachdem das Feuer gelöscht ist. An zwei Holzwänden standen die brennenden Autos, wodurch Nebengelass in erhebliche Gefahr geriet. Ein Carport wurde beschädigt, aber ansonsten konnten die Wehrleute das Übergreifen des Feuers verhindern. Der Schaden wird von der Polizei mit rund 23000 Euro beziffert. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.

Die 22 im Einsatz befindlichen Kameraden haben sich nach dem Abrücken auf der Wache noch ein frohes neues Jahr gewünscht, während sie die Schläuche einrollten, berichtet Plotz. Nachdem sie wieder bei ihren Familien waren, wurden gegen 1 Uhr noch einmal acht Kameraden alarmiert: Ein Müllcontainer in der Lärchenstraße brannte.

Ein Großfeuer machte unter anderem den Mistorfer und Goldewiner Kameraden zu schaffen. Nach 4 Uhr am Neujahrsmorgen wurden sie nach Kassow gerufen, um die örtlichen Wehren der Umgebung bei der Bekämpfung eines Großbrandes zu unterstützen. Eine Scheune brannte in voller Ausdehung und es galt, ein Übergreifen auf ein Wohnhaus zu verhindern. Mehr als sechs Stunden dauerte dort der Einsatz, der wegen der Lagerung von Gasflaschen in der als Werkstatt genutzten Scheune einiges an zusätzlichem Gefahrenpotenzial barg. Der Schaden wird auf rund 100 000 Euro beziffert.

Auch die Natur musste unter Böllern leiden. So hat neben zahlreichen Sträuchern ein Baum in Schlemmin gebrannt. Insgesamt mussten laut Leitstelle Wehren im Landkreis in der Silvesternacht zu 33 Bränden ausrücken, Rettungsdienste mussten „silvesterbedingt“ 13-mal helfen.