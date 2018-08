Brand in Güstrow

von svz.de

13. August 2018, 13:42 Uhr

Am frühen Montagmorgen kam es kurz nach Mitternacht zum Brandausbruch im Dachgeschoss eines baufälligen Hauses in der Gliner Str. Letztendlich brannte das Haus in voller Ausdehnung. Die Hitzentwicklung durch das Feuer war dabei so stark, dass mehrere Fensterscheiben eines gegenüberliegenden Gebäudes beschädigt wurden. Außerdem gab es Schäden an einem parkenden PKW. Zur Höhe des finanziellen Schadens ist gegenwärtig noch nichts bekannt.

Da am Gebäude weder Strom noch Gas anliegen, ist eine vorsätzliche Inbrandsetzung sehr wahrscheinlich. Es wurde darum ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eröffnet. Das Gebäude ist aufgrund Einsturzgefahr nicht zu betreten. Vertreter aus Ämtern der Stadt und des Landkreises waren vor Ort, um zu den notwendigen Maßnahmen in der jeweiligen Zuständigkeit zu entscheiden. Hier wurde bereits eine erste Absperrung um das Gebäude veranlasst.