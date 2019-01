Broderstorf: Vorfahrtsfehler zieht 20.000 Euro Schaden nach sich

von svz.de

17. Januar 2019, 13:42 Uhr

Am Donnerstagmorgen, gegen 06:30 Uhr wollte die Fahrerin eines Ford in Broderstorf die B 110, aus der Poststr. kommend, in Richtung Kösterbecker Str. kreuzen. Trotzdem die Sicht durch ein neben ihr befindliches Fahrzeug beeinträchtigt war, fuhr sie auf die Kreuzung auf und kollidierte mit einem aus Richtung Sanitz kommenden VW. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein bei dem VW aufkommender Brand konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Verletzte waren nicht zu beklagen.

Das Geschehen zog bis gegen 08:00 Uhr teilweise erhebliche Behinderungen für den Durchgangsverkehr, kurzzeitig auch eine Vollsperrung, nach sich.

Gegen die 30jährige wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.