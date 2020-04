Güstrow : Caffier kündigt nach Straftaten Ermittlungen an

Unbekannte hatten am Samstag in der Barlachstadt zwei offensichtlich politisch motivierte Straftaten begangen.

von Gert Glaner

27. April 2020, 14:17 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat nach den Sachbeschädigungen mit antisemitischen und rechtsextremen Hintergrund am vergangenen Samstag in Güstrow nachhaltige Konsequenzen angekündigt. „Diese demokratiefeindlichen Handlungen bestärken mich darin, auch weiterhin gegen solche Angriffe vorzugehen. Nach Sicherung der Tatortspuren hat die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungen aufgenommen“, sagte Caffier in einer Mitteilung vom Montag.

Politisch motivierte Straftaten

Unbekannte hatten am Samstag in der Barlachstadt zwei offensichtlich politisch motivierte Straftaten begangen. Nach Polizeiangaben wurde der Gedenkstein der ehemaligen Synagoge in Krönchenhagen durch Graffiti mit antisemitischen Parole beschmiert. Am späten Abend des gleiche Tages kam es ebenfalls in Güstrow zu einer Sachbeschädigung am Wohnhaus der Landtagsabgeordneten Karen Larisch von der Linksfraktion. Dabei wurde ein Briefkasten gesprengt und in unmittelbarer Nähe Graffiti an eine Hausfassade gesprüht.