Karneval in Laage : CCL: Begeisterung schäumte über

von Hans-Jürgen Kowalzik

erstellt am 20.Nov.2017 | 05:00 Uhr

„Keiner kann auf diese Truppe so stolz sein wie ich“, dankte Präsident Thomas Suhr Sonnabendabend nach der Karnevals-Schau „TV Makes The Super Star“ den rund 60 Protagonisten des Carneval Clubs Lawena (CCL) Laage auf und hinter der Bühne, an den Scheinwerfern sowie an der Technik. In die knapp zwei Stunden hatten die Karnevalisten im Albertinum wieder ihren unerschöpflichen Ideenreichtum und ihre Erfahrung aus der Tradition von 62. Sessionen ins Thema des Abends gepackt. Oma Holli (Holger Gysau) und Opa Friedhelm (Friedhelm Schwager) aus der TV-Familie, die das Thema und die Superstars an einem überdimensionalen Bildschirm auf der Bühne in Gang setzten, sowie Tante Waltraud (Anja Hauffe) schwangen das Zepter.

Bürgermeister für Erhalt des Albertinums

Es gab tolle Tänze von der Garde, den Tänzerinnen von „Inflamed“ und „Let’s Dance“. Das Show-Ballett glänzte mit einer Michael-Jackson-Nummer. Nicht enden wollender Beifall begleitete den Auftritt des „Gaudi-Balletts“ und der Mädels von „Let’s Dance“, in dem besonders die markanten Männerbeine unter Frauenkleidern beklatscht wurden.

Im wahrsten Sinne des Wortes schäumte die Begeisterung bei den „Shampoo-Boys“ über. Eine Nummer, mit der sich Thilo Warda und Frank Mütze zu Superstars machten. Friedhelm Schwager, CCL-Vorstandsmitglied: „Wir haben uns an einen Auftritt vor 20 Jahren erinnert. Der kam damals so gut an, dass wir uns gesagt haben, den nehmen wir ins Programm, auch wenn er nie in einer TV-Show gelaufen ist.“ Der Beifall bewies: Es war eine glänzende Idee, den Saal zum Badezimmer zu machen.

Mit der traditionellen Schunkelrunde zum Lawena-Lied erinnerten Karnevalisten und Party-Gäste auch an den in diesem Jahr gestorbenen Laager CCL-Alterspräsidenten Hans-Richard Auer, Komponist des Liedes.

„Uns hat es wieder sehr gut beim CCL gefallen. Das Programm war klasse. Wir haben Freunde getroffen, Spaß gehabt und getanzt“, lobten Carola und Lothar Marquardt aus Groß Ridsenow, die in einer großen Freundesrunde seit zehn Jahren zum CCL kommen. „Wir werden auch im Januar und Februar dabei sein“, versprachen sie. Dann erleben die CCL-Fans ein neues Programm. Thomas Suhr verkündete als Thema „1001 Nacht“.

Selbstverständlich wieder im Albertinum, der traditionsreichen Karnevalsstätte in Laage. Einst vom Laager VEG-Chef Albert Brüggemann als Kulturhaus erbaut und ihm zu Ehren Albertinum getauft, nagt der Zahn der Zeit am Gebäude. Friedhelm Schwager, Finanzvorstand des Fördervereins Albertinum, der sich speziell um die Zukunft der einzigartigen Kulturstätte kümmert: „Förderverein und CCL arbeiten Hand in Hand für das Albertinum. Z.B. haben wir den Eingangsbereich erneuert und laden seit drei Jahren zum Oktoberfest ein. Auch die Stadt unterstützt uns.“ CCL-Präsident Thomas Suhr und Enrico Hinnah, Vorsitzender des Fördervereins, verhehlen aber auch nicht, dass sie in den neuen Bürgermeister Holger Anders große Hoffnung setzen. Der hat den Erhalt des Albertinums auf seiner Agenda. „Ich habe schon mit Thomas Suhr gesprochen und demnächst werde ich mich mit ihm und Enrico Hinnah treffen und überlegen, was geht“, erklärte er, nachdem er dem Präsidenten symbolisch den großen Rathausschlüssel als Zeichen karnevalistischer Macht des CCL in der fünften Jahreszeit übergeben hatte und das Programm und der Tanz in die Vollen gingen.