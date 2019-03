Krakow am See : Dahl zeigt es: So geht Kunst

Foto: Eckhard Rosentreter

von Eckhard Rosentreter

Ein Bogen Papier, ein dicker Bleistift, ein strukturiertes Brett – mehr braucht Klaus Dahl nicht, um in zwei Minuten ein Kunstwerk zu zelebrieren. Bei der Eröffnung seiner Ausstellung in der alten Krakower Synagoge demonstrierte der Crivitzer Kunsterzieher staunenden Besuchern eine seiner Arbeitsmethoden.











