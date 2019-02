Güstrow : Den Traumjob bekommen

Alfred von Auersperg hatte ein spannendes Berufsleben, in dem er unter anderem in der Personalentwicklung als Kommunikations- und Verhaltenstrainer Führungskräfte aus meist technisch orientierten Unternehmen trainierte.

von svz.de

Alfred von Auersperg hatte ein spannendes Berufsleben, in dem er unter anderem in der Personalentwicklung als Kommunikations- und Verhaltenstrainer Führungskräfte aus meist technisch orientierten Unternehmen trainierte. Den Traumjob auch bekommen - dabei möchte er Berufsanfänger, Menschen, die den Arbeitgeber wechseln wollen und alle, die neue Herausforderungen suchen, mit seinen umfangreichen Erfahrungen unterstützen. Ab 26. Februar von 16.30 bis 19 Uhr tut er das in der VHS Güstrow, John-Brinckman-Straße 4.