Leseraktion : Der Name dieses Ortes ist Programm

Das heutige Leserfoto in der Kalender-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ schickte uns Stephanie Möller mit herzlichen Grüßen aus dem Münsterland. Möglicherweise kommt Ihnen der Name noch bekannt vor? Stephanie Möller, die in Diekhof zu Hause war, hatte vor Jahren ein Praktikum in der SVZ-Lokalredaktion absolviert. Das muss ihr wohl gefallen haben, denn sie studierte dann Journalistik. In unserem Beruf ist sie jedoch nicht geblieben, sondern hängte auch noch ein Chemie-Masterstudium ran. „Gerne möchte ich ein Bild zur Fotoaktion beisteuern, das ich bei einer Radtour von Krakow nach Plau am See aufgenommen habe. Der Name des Ortes ist Programm: Blick in Richtung Südosten auf die Krakower Seenlandschaft vom Paradiesweg zwischen Krakow am See und Serrahn aus, am Abzweig nach Seegrube.“

Jeden Montag zeigen wir Ihnen, liebe Leser, noch bis September die schönsten Fotos der Woche von Ihren Lieblingsplätzen. Die von Ihnen gekürten Monatssiegerfotos werden den SVZ-Jahreskalender 2018 zieren. Machen Sie mit und zeigen Sie uns ihren Lieblingsplatz!

So werden Sie Monatssieger



Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir in der Redaktion jeweils einen Wochensieger und veröffentlichen sein Foto am Montag. Am Ende jedes Monats entscheiden Sie, lieber Leser, welches das schönste Foto ist und als Monatsmotiv im SVZ-Leserfoto-Kalender 2018 erscheinen soll.

Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos nur im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist zu sehen, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.