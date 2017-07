„TonLaage“ : Der Ton macht die Musik

vergrößern 1 von 3 Foto: Les Bummms Boys 1 von 3





Wenn die Bands „Les Bummms Boys“ und „Masaa“ und der Musiker Johannes Meißener morgen ab 19 Uhr auf der Bühne auf dem Laager Ziegenmarkt aufspielen, haben sie bereits einen ganzen Tag musikalischer Workshops mit Jugendlichen aus der Region hinter sich. Denn das ist der Sinn des Jugendprojekts „TonLaage“. „Wir wollen Musik nutzen, um Jugendliche zu Wort kommen zu lassen“, sagt Organisator Johannes Kretschmann, Jugendarbeiter der Kirchengemeinde Laage. „Alle Lebensfragen, Problemstellungen, aber auch Empfindungen können durch Musik in besonderer Weise formuliert, dargestellt und zu Gehör gebracht werden.“

Bereits um 8 Uhr geht es morgen im Jugendmedienhaus „Alte Schule“ in Laage los. Die professionellen Musiker bieten Workshops für Gesang, Gitarre/Bass, Keyboard/Klavier, Percussions/Schlagzeug an. „Darüber hinaus machen wir mit Ehrenamtlichen unseres Jugendmedienhauses Workshops in Kameraführung, Ton und Licht, denn das abschließende Konzert der Bands mit den Workshopteilnehmern wird mit professioneller Kameratechnik aufgezeichnet“, sagt Johannes Kretschmann.

Einlass zum „TonLaage“-Konzert ist morgen ab 18 Uhr. Um 19.15 Uhr tritt dann „Masaa“ auf. Um 20.45 folgen Johannes Meißner und um 22.15 Uhr schließlich die „Les Bummms Boys“. Die Kursteilnehmer stehen mit den Musikern auf der Bühne. Mehr Infos im Internet unter www. elf-tv.de.



von Jens Griesbach

erstellt am 13.Jul.2017 | 05:00 Uhr