Resort Linstow : Der „Winnetou“ von Linstow

Eine spannende Geschichte, eine Prise Humor, zahlreiche Stunt- und Showeinlagen, gewürzt mit vielen pyrotechnischen Effekten – die sommerliche Indianershow im Van der Valk-Resort Linstow lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. Autor und Ideengeber des Freiluftspektakels ist Volker Wünsche. Jedes Jahr denkt sich der Pressesprecher der Van der Valk-Gruppe eine neue Geschichte aus dem Wilden Westen aus, gemeinsam mit seinem Co-Autor Uwe Grützmacher. Bis zu drei Monate schreiben und tüfteln beide an einem neuen Stück. Nicht einfach, bietet jede Show doch eineinhalb Stunden Unterhaltung. „Jedes einzelne Wort ist unser geistiges Gut“, unterstreicht Wünsche. Herausgekommen ist dabei in diesem Jahr die Story „Unter Verdacht“. Bereits zum 11. Mal ist im Resort Linstow vom 4. Juli bis 29. August, jeweils am Dienstag ab 19.30 Uhr, wieder die beliebte Indianer- und Westernshow zu erleben.



Donald Trump in „Unter Verdacht“

Wünsche ist natürlich Westernfan. „Ich habe alle Winnetou-Filme zu Hause“, erzählt er. Und die nimmt er sich auch zum Vorbild für seine eigenen Geschichten. „Aber ich orientiere mich nur am Titel und der Grundidee der Filme, die Story schreibe ich dann selbst“, sagt er. So wird aus dem „Schatz am Silbersee“ in Linstow der „Schatz am Tukanosee“, aus dem „Ölprinz“ wird der „Ölbaron“. „Zudem bringe ich auch immer moderne Elemente mit rein, bekannte Dinge, die zum Zeitgeist passen“, schildert Wünsche. Bei der diesjährigen Story hat deshalb auch US-Präsident Donald Trump einen kleinen Auftritt.

Die Proben für die insgesamt neun Vorstellungen der Indianershow in Linstow stehen kurz vor dem Abschluss. „Wir müssen uns ranhalten, damit am 4. Juli die erste Aufführung über die Freilichtbühne gehen kann“, sagt Wünsche. Er ist nicht nur Autor, sondern auch Regisseur der Shows. Nächste Woche ist die letzte Probe angesetzt. Die Darsteller sind alles Laienschauspieler – zahlreiche Mitarbeiter des Resorts sowie kleine und große Gastdarsteller aus Krakow am See und Umgebung. In den Hauptrollen ebenfalls wieder zu erleben sind Alexandra Krüger von der Amazonenshow aus Gnevsdorf und Karina Vandersee von der Comanchen-Ranch aus Neu Poserin. Von Probe zu Probe kommen immer Details der Show hinzu. „Zunächst die Kostüme, das erforderliche Equipment, die Pferde werden in das Stück integriert und kurz vor der Premiere kommt dann auch erstmals die Pyrotechnik zum Einsatz“, erzählt Wünsche.

Die Aufregung und Vorfreude bei allen Cowboys, Indianern oder Westernladys sei schon spürbar, sagt der Autor von „Unter Verdacht“, denn die Indianershow hat bereits weit über die Grenzen des Landes Kultstatus erreicht. „Auf in die 11. Runde“, freut sich auch Volker Wünsche.



von Jens Griesbach

erstellt am 24.Jun.2017 | 16:00 Uhr