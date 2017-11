Güstrow : Der Winter kann kommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Menzel 1 von 1

von Christian Menzel

erstellt am 07.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Wenn es nach den Mitarbeitern des Baubetriebshofs der Barlachstadt geht, kann der Winter kommen. „Wir sind bereit. Die mindestens 100 Tonnen Kies, die wir vorhalten, haben wir bereits im August eingelagert“, gibt Amtsleiter Hans-Peter Schröder Auskunft. Das hatte den Vorteil, dass der Sand sehr trocken war und beim Streuen nicht klumpen wird. Auch Salz für den Notfall hat der Baubetriebshof bereits geordert. „Das nehmen wir aber nur, wenn wir eine starke Vereisung oder Blitzeis haben“, versichert der Amtsleiter. Gegenwärtig werden die Tourenpläne überarbeitet und die Verträge mit den den Winterdienst unterstützenden Dienstleistern abgeschlossen. Die für die Touren zur Verfügung stehenden Fahrzeuge – zwei Traktoren, vier Geräteträger und sieben Transporter – sind noch nicht umgerüstet. Sie werden jetzt noch für Beräumungsarbeiten - beispielsweise nach dem Sturm „Herwart“ – gebraucht.

Insgesamt sind auf der Karte der Barlachstadt 13 Touren eingezeichnet, auf denen Winterdienst geleistet wird. „Wir kümmern uns um die Geh- und Radwege entlang von Bundes- und Landesstraßen im Stadtgebiet, räumen Bushaltestellen, Fußgängerzonen und den Markt sowie das Umfeld von Schulen und öffentlichen Gebäuden“, zählt Schröder auf. Gefragt ist aber auch die Mithilfe der Einwohner. Die Straßenreinigungssatzung der Stadt regelt genau, welche Abschnitte von den Bürgern beräumt und abgestumpft werden müssen. Der Amtsleiter empfiehlt, neben der Bereitstellung von Schneeschieber und Streugut auch einen Blick auf die Straßenreinigungssatzung zu werfen.

Für den Fall, dass größere Schneemengen anfallen, sind die Parkplätze am Paradiesweg, an der Goldberger Straße und im hinteren Bereich des Schlossparkplatzes als Schneelager vorgesehen. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre werden wieder zirka 800 Meter Schneezäune in Richtung Suckow und an der Zufahrt zum Krankenhaus aufgestellt. Wie andere Jahre auch, wird ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. Und was für einen Winter erwartet der Amtsleiter? „Die letzten beiden Jahre hat es der Winter sehr gut mit uns gemeint, es gab wenig Schnee und kaum Glatteis. Ich hätte nichts dagegen, wenn das so bleibt“, antwortet Hans-Peter Schröder.