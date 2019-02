Güstrow : „Die große Flut“ in der Domgemeinde

Singend erzählen Güstrower Kinder Geschichten aus der Bibel – weitere Sänger sind stets herzlich willkommen.

von Sieglinde Seidel

26. Februar 2019, 05:00 Uhr

„Kommt ihr Tiere, Paar für Paar“ – schallt es durch die Räume des Gemeindehauses der Güstrower Domgemeinde. Der Kinderchor probt für das Singspiel „Die große Flut“, das die Geschichte von Noah und der Arche erzählt. In leicht eingängigen Liedern werden die Mädchen und Jungen berichten, wie Noah den Auftrag erhält, ein riesiges Schiff zu bauen, um darin von jeder Tierart ein Paar mitzunehmen. Sie alle sollen so vor der großen Flut gerettet werden.

Zuerst hatte Domkantor Martin Ohse mit den Kindern einige Rhythmus-Übungen ausprobiert, bevor es dann an das erste Lied des Singspiels ging. „Die Mädchen und Jungen sollen Spaß daran haben, wenn sie dieses Stück einüben“, wünscht sich Martin Ohse. Dabei stellt er immer wieder fest, dass Singen etwas ganz Natürliches ist, was aber bei den Kindern manchmal erst geweckt werden muss. „Es tut ihnen für ihr Leben gut“, ist der Güstrower Kantor überzeugt.

Im März wird der Kinderchor ein ganzes Wochenende mit Kindern der Warnemünder Kantorei in Alt Schwerin verbringen, um die Texte und Melodien zu verinnerlichen. Schließlich müssen dann auch noch Sprechertexte verteilt werden, um die Geschichte von Noah zu erzählen. Domkantor Martin Ohse probt jetzt jede Woche eine Dreiviertelstunde an den Liedern, damit diese dann im Juni in der Güstrower Pfarrkirche sowie im Rostocker Stadtteil Lütten Klein aufgeführt werden können.

Wer Interesse hat, gern singt und schauspielert, kann sich noch dazu gesellen. Kinder der ersten bis siebten Klasse sind eingeladen. Die Proben finden donnerstags ab 16.30 Uhr im Gemeindehaus am Domplatz 6 in Güstrow statt.