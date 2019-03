Güstrow : Diskussion über die Milch

von svz.de

06. März 2019, 21:34 Uhr

„Milchproduktion in MV 2019 – Wohin geht die Reise?“ – Unter diesem Oberthema treffen sich heute Praktiker, Politiker und Fachleute aus den landwirtschaftlichen Verbänden zum 12. Milchbauerntag des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) in Güstrow. Beginn ist um 11 Uhr. „Die aktuell rückläufigen Anlieferungsmengen gegenüber dem Vorjahr und die deutlich ausbleibenden Milchpreissteigerungen geben Anlass zur Diskussion und werfen die Frage auf: Wer macht den Milchpreis: die Menge oder die Molkerei?“, sagt Tobias Elsner vom BDM. In der Güstrower Viehhalle wird es dazu auch eine Podiumsdiskussion geben. Der 12. Milchbauerntag setzt den agrarpolitischen Dialog der vergangenen Jahre fort.