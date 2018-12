Tellow : „Dörpwihnacht up de Tellowsche Däl“

von svz.de

12. Dezember 2018, 20:51 Uhr

Zur „Dörpwihnacht up de Tellowsche Däl“ wird am Wochenende eingeladen. Voraussichtlich am Sonnabend um 10 Uhr trifft der Weihnachtsmann ein. Es folgt bis in den späten Nachmittag hinein ein buntes Programm in der Thünenscheune. Es musizieren unter anderem der Minichor der Johann-Pogge-Schule Lalendorf und der Musikverein „Glück auf“ Groß Wokern. Die Puppenbühne „Kleines Theater“ kommt mit dem Gestiefelten Kater. Am Sonntag stehen zwischen 10 und 17 Uhr Auftritte der Kita „Sonnenkäfer“ aus Thürkow, das Märchen vom Rumpelstilzchen Weihnachtsmusik mit dem Posaunenchor der Kirchengemeinde Gnoien/Boddin und des Schalmeienorchesters Teterow auf dem Programm. Angekündigt werden außerdem eine Weihnachtswerkstatt für Kinder und ein buntes Markttreiben.