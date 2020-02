Service : DRK Mobil

von Onlineredaktion pett

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Bei Interesse in einem Dorf oder in einer Gemeinde, wird ein Ansprechpartner benötigt – und natürlich Interessenten, die den Dienst in Anspruch nehmen möchten.

Anmeldungen, Absprachen und weitere Informationen gibt es bei Sven Führer, Leiter Fahrdienst des DRK Kreisverbands Güstrow unter 03843/7749788 oder per E-Mail an s.fuehrer@drk-guestrow.de. Informationen und Buchungen sind auch bei Manuela Rodd werktags bis 14.30 Uhr unter 03843/7768038 oder per E-Mail an r.rodd@drk-guestrow.de möglich.