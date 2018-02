Güstrow : Drohnen tanzen, laufen und springen

Neuer Kursus zur Programmierung eigener Spiele startet Donnerstag im Kinder-Jugend-Kunsthaus.

von Christian Menzel

19. Februar 2018, 05:00 Uhr

Einen gelungenen Ferienabschluss erlebten IT-interessierte Kinder zwischen acht und 13 Jahren am Sonnabend im Kinder-Jugend-Kunsthaus. Unter der Anleitung von Daniel Nordhoff-Vergien brachten die Teilnehmer eines „Jumping-Sumo-Workshops“ Minidrohnen mit Hilfe eines Computers zum Tanzen, Fahren und sogar zum Springen. Dazu schrieben sie in der grafischen Programmiersprache Scratch kleine Programme und erprobten deren Wirkung vor Ort.

„IT-Angebote kommen bei Jugendlichen sehr gut an“, konstatiert Kunsthaus-Koordinatorin Bettina Korn. Sie verweist auf bereits erfolgreiche Workshops mit Scratch und bei der Programmierung von Mindstorm-Robotern, die unter der Leitung von Daniel Nordhoff-Vergien ebenfalls große Resonanz erfahren hatten. Der Softwareentwickler an der Universität Rostock gestaltet in seiner Freizeit solche Kurse für junge Leute. Für den Jumping Sumo-Workshop arbeitete er eng mit dem in Hamburg entwickelten Projekt „Kids4IT“ zusammen, wovon er auch die Technik erhalten hatte.

Am nächsten Donnerstag beginnt um 16 Uhr ein Kursus für Kinder ab der 5. Klasse, die ihr eigenes Spiel programmieren wollen. „Computerspiele stehen bei den Kids ja hoch im Kurs. Mit diesem Kursus soll die Kreativität der Kinder angestachelt werden, ihre eigenen Ideen und Vorstellungen von einem Spiel umzusetzen“, kündigt Daniel Nordhoff-Vergien an. Geplant sei, den Kursus an jedem Donnerstag in das Programm des Kunsthauses aufzunehmen.