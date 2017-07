SVZ-Leserfoto-Aktion : Echter Lieblingsplatz in Hoppenrade

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirk Kaiser 1 von 1

„Abendlicher Blick aus unserem Haus am 8. Juli“, schreibt unser Leser Dirk Kaiser aus Hoppenrade zu seinem Foto, dass er uns zu unserer großen Lieblingsplatz-Fotoaktion geschickt hat. „Dieses Bild zeigt einen Sonnenuntergang in die Natur und Nachbarschaft unseres Wohnortes Hoppenrade in der Speicherstraße. Alles kommt zur Ruhe und Besinnung. Da meine Frau und ich über die Woche beruflich mit vielen Menschen und häufig an verschiedenen Orten tätig sind, ist Hoppenrade genau der richtige Ort, um aufzutanken“, findet Dirk Kaiser. All das symbolisiert für ihn dieses Foto. Ein echter Lieblingsplatz. Damit holt er sich bei unserer Leserfoto-Aktion den Wochensieg.

Viele tolle Menschen sind für Dirk Kaiser und seine Frau in Hoppenrade zu Freunden geworden. „Man hilft sich und wir als Zugezogene haben hier vor 18 Jahren eine neue Heimat finden können“, freut er sich.

Woche für Woche zeigen wir Ihnen, liebe Leser, auch im Juli wieder die schönsten Fotos der Woche und am Monatsende dürfen Sie ihren Favoriten auswählen. Die Fotos der Monatssieger zieren schließlich unseren exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018. Machen Sie mit und zeigen Sie uns ihren persönlichen Lieblingsplatz.

So werden Sie Monatssieger:

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat. Aktuell sucht unsere Zeitung die besten Fotos aus dem Monat Juni.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.

von Jens Griesbach

erstellt am 16.Jul.2017 | 21:00 Uhr