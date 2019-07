„Frauen-Rastplatz“ nennt unser Leser dieses Foto.

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ganz witzig findet Ralph Guthmann eine Vorgabe der Natur, die er auf einem Rastplatz am Jörnbergweg in Krakow am See entdeckt hat. „Frauen-Rastplatz“ – so deutet unser Leser diese Verwachsung am Stamm eines Baumes.