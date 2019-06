Lohmen : Einen Tag Action

von svz.de

13. Juni 2019, 08:42 Uhr

Mit dem Wettkrähen der Mecklenburger Hähne startet am Sonnabend um 10 Uhr wieder das Dorffest in Lohmen. Die besten drei Hähne werden prämiert. Den ganzen Tag gibt es ein buntes Programm. Gleichzeitig findet ein Tag der offenen Tür in der Begegnungsstätte statt. Erstmals gibt es auch eine Riesenrutsche der Feuerwehr sowie Wasser-Laufbälle. Ab 20 Uhr wird in Lohmen zum Tanzabend mit DJ Bully in die Festscheune eingeladen.