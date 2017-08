Güstrow : Eisbombe für Fred und Frode

vergrößern 1 von 1 Foto: Wildpark 1 von 1

Sommer ohne leckeres Eis? Kaum vorstellbar! Das sehen die Tierpfleger im Güstrower Wildpark genauso. Darum können sich die beiden Braunbären derzeit über ganz besondere Naschereien freuen: Eisbomben. Hier ist allerlei enthalten, was Bären gern mögen – eine bunte Mischung aus Fleisch, Weintrauben, Pfirsichen, Möhren und Hundetrockenfutter. Am Ende wird das Ganze mit Wasser übergossen und tiefgefroren. Fertig ist das Bären-Eis. Fred und Frode finden es super und verputzen die leckere Abkühlung in wenigen Minuten.