Güstrow : Eltern und Kind: Osterwerkstatt

Das Osterfest rückt näher und die Vorbereitungen laufen.

von Eckhard Rosentreter

25. März 2019, 05:00 Uhr

Das Osterfest rückt näher, und in Vorbereitung lädt die Awo-Familienbildung ab dem 3. April, 16.15 Uhr, wieder zur alljährlichen Eltern-Kind-Osterwerkstatt ein. Dekoration des Zimmers oder ein kleines Geschenk für liebe Freunde oder Verwandte – oft mangelt es dafür im Alltag an Zeit oder Ideen. Eltern mit ihren Kindern ab 2 Jahren können in zwei Veranstaltungen Kleinigkeiten für die Osterzeit basteln und sich Anregungen holen. Weitere Informationen unter Telefon 03843/842400, per E-Mail an eltern-kind@awogue.de oder am Platz der Freundschaft 3.