Neubukow : Ermittler suchen Zeugen nach Raub

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.40 Uhr, wurde einer Frau an der Burchhardstraße die Handtasche geraubt. Nachdem sie mit ihrem Mann auf dem Heimweg einen jungen Mann passierten, folgte ihnen dieser.

von svz.de

04. März 2019, 19:08 Uhr

Plötzlich war er bei der Frau und riss ihr die umgehängte Tasche vom Körper. Der Ehemann, der die Tasche noch festhalten wollte, wurde dabei zu Boden gerissen. Er trug Schürfwunden im Gesicht davon. Der Täter entfernte sich in Richtung Kröpeliner Straße.

Er wird wie folgt beschrieben: Etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank, 16 bis 25 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze.

Wer eine Person, auf die die Beschreibung zutreffen könnte, am Sonntag, 3. März, zwischen 1 und 2 Uhr in Neubukow gesehen hat, wird gebeten, einen Hinweis an die Kripo Bad Doberan, Tel. 038203/560 zu richten.