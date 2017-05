Platz an der Bleiche Güstrow : Explosion in Güstrow: Lastwagen geht in Flammen auf

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Eine Explosion hat die Anwohner am Mittwochmorgen in Güstrow aus dem Schlaf gerissen. Kurze Zeit später stand ein Lastwagen auf dem Platz an der Bleiche in Flammen. Dort parken derzeit mehrere Lastwagen einer Wanderaustellung, die Dinosaurier zeigt.

Nach Zeugenaussagen war gegen 4.30 Uhr ein lauter Knall aus Richtung der Ausstellung zu hören. Daraufhin brach in einem der Lastwagen Feuer aus. Mehrere Feuerwehren rückten an. Das Fahrzeug brannte jedoch völlig aus.

Die Ursache der Explosion ist bislang unklar.

Der Platz an der Bleiche wird regelmäßig von Schaustellern für Rummel und Zirkus genutzt.

