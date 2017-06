SVZ-Vereinsserie : Familiär und christlich in Langhagen

vergrößern 1 von 3 Foto: Christian Menzel 1 von 3





Mit einem Fest feierten Schüler, Lehrer, Erzieher, Eltern und zahlreiche Gäste am Freitag das zehnjährige Bestehen der Evangelischen Johannes-Schule Langhagen. Am 25. August 2007 hatte die Einrichtung als einzügige Grundschule begonnen. „Erst zwei Wochen vorher hatten wir vom Kultusministerium die Genehmigung erhalten“, erinnert sich Klaus Gero Zimmermann vom Förderverein an den schwierigen Start.



Christliche Werte als Grundlage

2004 waren Doreen und Markus Böckermann aus Bergfeld an Markus Holmer, damals Pastor der Kirchgemeinde Klaber, mit der Idee herangetreten, in dem leer stehenden Schulgebäude in Langhagen eine christliche Schule zu etablieren. Ein Interessentenkreis fand sich, aus dem sich im Herbst 2005 ein Förderverein mit dem Ziel gründete, die Trägerschaft für eine christliche Schule zu übernehmen. Klaus Gero Zimmermann erarbeitete die Satzung für den Verein, Doreen Böckermann das Konzept für die Schule. Grundlage für das Lernen sollten die staatlichen Rahmenpläne des Landes sein, aber auch christliche Werte und anerkannte Normen für das Zusammenleben, hob das Konzept hervor.

Doch aus Schwerin kam einen Ablehnung. Der Förderverein stellte 2006 einen zweiten Antrag, gegen den das Ministerium ebenfalls noch im Februar 2007 Bedenken und Einwände vorbrachte. Beharrlich verteidigte der Langhagener Verein seinen Plan und setzte sich durch. Zum neuen Schuljahr konnten 17 Schüler für eine erste und zweite Klasse begrüßt werden.



Behütete Gemeinschaft

Nur ein Jahr später hatte sich die Schülerzahl mehr als verdoppelt. 2010 stellte der Schulträger den Antrag auf Genehmigung einer Orientierungsstufe, mit der ein Jahr später begonnen wurde. „Zurzeit besuchen 60 Kinder unsere Schule, die in den Klassenstufen 1 bis 6 jahrgangsübergreifend unterrichtet werden“, informiert Sandra Schumacher. Die Schulleiterin verglich in ihrer Festrede die Johannes-Schule mit einer Familie, in der die Kinder den Mittelpunkt bilden. Familiäre Voraussetzungen seien schon wegen der vergleichsweise geringen Schülerzahl gegeben, erklärte sie. „Hier kennt jeder jeden, die Klassen sind klein, die Kinder werden in einer behüteten Gemeinschaft zu selbstständigem Handeln geführt und lernen, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen“, erklärt die Schulleiterin, die dem Vorstand des Fördervereins angehört.

Die Schüler kommen zumeist aus der Region, aber auch Kinder aus Güstrow und Waren/Müritz lernen an der Evangelischen Johannes-Schule. „Mit der Bahn fährt man 13 Minuten von Waren nach Langhagen“, schätzt Klaus Gero Zimmermann die gute Erreichbarkeit der Schule. Ein Früh- und Späthort ist ebenfalls eingerichtet.



Bürgermeister lobt Schule

Zum Jubiläum gratulierte auch Lalendorfs Bürgermeister Reinhard Knaack. Er schätzt die damals auch im Ort nicht unumstrittene Schule. „Die Johannes-Schule hat sich in den zehn Jahren gut entwickelt. Sie bringt Vielfalt in die Schullandschaft und sie ist dem Wettbewerb zwischen den Schulen auf keinen Fall abträglich“, würdigt er und stellt als Bürgermeister ganz pragmatisch die Frage: „Was wäre wohl sonst aus dem leer stehenden Schulgebäude geworden?“

In der Festrede leugnete die Schulleiterin nicht, dass auch Steine auf dem Weg der Schule in Langhagen lagen und liegen. „Man kann die Steine als Hindernisse betrachten oder als Material, um Wege und Brücken zu bauen. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden“, benannte Sandra Schumacher das Credo der Evangelischen Johannes-Schule Langhagen.