Güstrow : Feuerteufel in Güstrow am Werk?

Drei Fahrzeugbrände in knapp drei Wochen: Vergangene Nacht wurden mindestens sieben Autos beschädigt.

von Caroline Awe

18. November 2019, 11:10 Uhr

Das dritte Mal innerhalb von knapp drei Wochen ist in Güstrow in der Nacht ein Auto in Flammen aufgegangen. In allen Fällen wird Brandstiftung vermutet. Das jüngste Feuer beschädigte sogar sechs weitere Fahrzeuge. Ist in Güstrow ein Serienbrandstifter am Werk?

Am frühen Montagmorgen gegen 2.15 Uhr hatten Bewohner der Platanenstraße in der Güstrower Nordstadt Flammen entdeckt und den Notruf gewählt. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand ein Fahrzeug auf einem Parkplatz mitten im Wohngebiet lichterloh in Flammen. Der Brand war so immens, dass zahlreiche weitere Fahrzeuge in unmittelbare Nähe in Mitleidenschaft gezogen wurden. So entstanden an mindestens sechs anderen geparkten Wagen Schäden – Blinker schmolzen, Scheiben sprangen, Kotflügel verbrannten. Das von den bislang unbekannten Tätern angezündete Auto brannte vollständig aus. Das Wrack wurde kriminaltechnisch untersucht.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zuletzt brannte in Güstrow ein Auto in der Nacht zum 6. November aufb dem Spaldingsplatz, davor ein Pkw am 30. Oktober Am Wall. Zusammenhänge in allen Fällen gelten als wahrscheinlich. Bei den beiden letzten Brandstiftungen am Spaldingsplatz und in der Platanenstraße fiel auf, dass diese fast zeitgleich ausgeführt wurden. Die Beamten ermittelt aktuell auf Hochtouren. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter 03843 2660 entgegen.