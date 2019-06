Kröpelin : Feuerwehren im Wettstreit

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am Sonnabend veranstaltet der Kreisfeuerwehrverband Landkreis Rostock mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Kröpelin die diesjährige Kreisbestenermittlung in der Disziplin „Löschangriff nass“. Die Veranstaltung findet auf dem Sportplatz Kröpelin neben der Feuerwehr statt. Die Eröffnung ist für 8.30 Uhr geplant, der erste Lauf beginnt um 9 Uhr. Es werden sich insgesamt 25 Frauen- und Männer-Mannschaften in den Wertungsklassen Sport und Einsatz messen. Parallel zu der Bestenermittlung veranstaltet die Feuerwehr Kröpelin ihren Tag der offenen Tür mit vielen Akteuren aus der Region. So wird es auch ein reichhaltiges Programm für Kinder geben.