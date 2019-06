von svz.de

20. Juni 2019, 09:34 Uhr

Im Rahmen der Mittsommer-Remise, dem langen Wochenende der Guts- und Herrenhäuser am 22. und 23. Juni, präsentiert der Verein Kinofreunde Sabel beim Sommerkino auf einer Großleinwand am 22. Juni um 21.30 Uhr den Film „A Star Is Born“.