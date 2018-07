Halbjahresbilanz : Flughafen Rostock-Laage erreicht Bestmarke

Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gesteigert

von Jens Griesbach

18. Juli 2018, 20:45 Uhr

Der Flughafen Rostock-Laage registriert eine zunehmende Nutzung des Angebots an Flügen. „Das zeigt sich deutlich an den aktuellen Fluggastzahlen, die in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 eine neue Bestmarke erreicht haben“, sagt Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens. Mecklenburg-Vorpommerns Landesflughafen verzeichnete mit Abschluss des ersten Halbjahres eine Passagierzahl von 129 465 Flugreisenden. Damit steigert der Flughafen sein Halbjahresergebnis um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Grund für den Erfolg liegt für Dörthe Hausmann auf der Hand: „Eine große Auswahl an gefragten touristischen Zielen gehört ebenso dazu wie die etablierten Geschäftsreise-Strecken nach Stuttgart und München sowie seit Anfang Juni auch fünf wöchentliche Flüge nach Köln.“

Die steigenden Passagierzahlen würden den Erfolg des gesamten Airport-Teams widerspiegeln. „Ich freue mich über das Vertrauen unserer Fluggäste und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern den Airlines, Reedereien und Reiseveranstaltern“, so Dörthe Hausmann weiter.