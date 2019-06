Güstrow : Fotografien im Landesamt

von svz.de

12. Juni 2019, 07:59 Uhr

Nach der großen Personalausstellung des Güstrower Fotografen Uwe Seemann in der Städtischen Galerie Wollhalle stellt Seemann seine Fotografien jetzt im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV in der Goldberger Straße in Güstrow aus. Am Donnerstag, dem 20. Juni, wird die Schau mit Motiven aus der Barlachstadt und speziell zu Ernst Barlach um 15.30 Uhr eröffnet. Die Fotografien sind bis Mitte September zu sehen.