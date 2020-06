Badeunfälle : Frau stirbt im Krakower See, Mann im Malchower Recken

Beim Schwimmen im Krakower See ist eine Frau ertrunken.

von Rachel Boßmeyer/dpa und ots

28. Juni 2020, 09:50 Uhr

Die 53-Jährige wurde von mehreren Familienangehörigen aus dem Wasser geborgen, wie die Wasserschutzpolizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Wiederbelebungsversuche blieben nach dem Vorfall am Samstagnachmittag erfolglos.

Warum die Frau im Wasser nahe Krakow am See unterging, war zunächst noch unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Badeunfall auf, konnte aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden feststellen.

Leblose Person aus dem Malchower Recken geborgen

Am Sonntag gegen 5:40 Uhr informierte eine Zeuge über Notruf die Polizei, dass im Malchower Recken (Verbindungsstück zwischen dem Petersdorfer See und dem Malchower See) eine leblose Person im Wasser treibt. Umgehend wurden Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren und des Polizeirevieres Röbel zum Einsatz gebracht. Zeitgleich wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte ein Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr zur Bergung der leblosen Person angefordert.

Beim Eintreffen der polizeilichen Einsatzkräfte waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bereits vor Ort, hatten die leblose Person aus dem Wasser geborgen und versuchten die Person zu reanimieren. Der vor Ort eintreffende Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Die genauen Umstände zum Geschehen sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beim dem Toten handelt es sich um einen 45-jährigen Deutschen aus Malchow.