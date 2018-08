Schwerer Unfall A19 bei Krakow : Fünf Verletzte nach Reifenplatzer - Kleinbus überschlägt sich mehrfach

Vollsperrung auf der A19: Ein Kleinbus hat sich mehrfach überschlagen, nachdem ein Reifen geplatzt war. Helfer mussten fünf Verletzte versorgen.

von Susan Ebel

19. August 2018, 19:04 Uhr

Achtung Autofahrer! Die Autobahn A19 ist in Höhe der Anschlussstelle Krakow am See aktuell in Richtung Berlin voll gesperrt. Grund: Ein schwerer Unfall. Rettungskräfte aus der gesamten Region, Feuerwehren und auch drei Hubschrauber sind zur Unglücksstelle gerufen worden.

Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage informierte, ist die Lage zur Zeit noch unklar. Es könne nicht gesagt werden, wie viele Fahrzeuge involviert sind. Auf jeden Fall aber soll es zahlreiche Verletzte, darunter auch Schwerverletzte, geben.

Fahrer, die im Stau stehen oder darauf zu fahren: Bitte bilden sie eine Rettungsgasse für die Helfer!

Weitere Informationen folgen.