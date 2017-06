LFA MV : Für Landwirtschaft unentbehrlich

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

25 Jahre Agrarforschung am Standort Gülzow. Mit rund 300 Gästen feierte gestern die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA) ihre Gründung im Jahr 1992. „Gülzow ist ein historisch gewachsener Standort“, erinnerte LFA-Direktor Dr. Peter Sanftleben daran, dass hier bereits seit den 1930er-Jahren kontinuierlich Pflanzenzucht und Agrarforschung betrieben wird. „Mit seinen Voraussetzungen ist Gülzow repräsentativ für MV was z. B. die Bodenqualität oder die Niederschlagsmenge angeht. Hier ist die Forschung besonders gut angesiedelt.“ Und auch das Land hat sich wiederholt zu diesem Standort bekannt und investierte in den vergangenen zehn Jahren rund 7,8 Millionen Euro in die LFA-Infrastruktur.



Ansehen und Prestige für Gemeinde

Das macht nicht nur Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) stolz, der gestern die Arbeit der Forschungsanstalt zu Gunsten der Bauern im Land lobte, sondern auch Karl-Heinz Kissmann. „Ich bin froh, dass vor 25 Jahren erkannt wurde, dass dieser Stützpunkt für die Agrarforschung erhalten werden muss“, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Gülzow-Prüzen. „Der Name Gülzow wird so nach außen getragen. Das bringt Ansehen und Prestige für die Gemeinde.“ Aber Gülzow profitiert auch praktisch von der LFA. So werden die gemeindeeigenen Gebäude von dem von der LFA errichteten Strohheizkraftwerk mit Wärme versorgt. „So brauchten wir nicht selbst in neue Heizungsanlagen investieren“, sagt Kissmann.

Zu den Aufgaben der LFA zählt vor allem die Forschungsarbeit im Dienst der Landwirte, Gärtner und Fischer sowie die Beratung der Agrarpolitik. Dafür arbeiten in Gülzow 40 Mitarbeiter, an den anderen LFA-Standorten weitere 60. „Wir stellen wertneutrale Versuchsergebnisse für die Praxis bereit“, unterstreicht Direktor Sanftleben. Dabei gehe es um die Ernährungssicherung, hohe Produktqualität, Ressourceneffizienz sowie um Beiträge zum Klimaschutz und zur Tiergesundheit. In Gülzow wird primär für den Acker- und Pflanzenbau geforscht. Im Jahr 2005 wurde zudem ein Gartenbaukompetenzzentrum für den Freilandgemüsebau in Gülzow etabliert. Allein vergangenes Jahr organisierte die LFA 300 Vorträge, gab 270 wissenschaftliche Veröffentlichungen heraus und lud zu 100 Veranstaltungen ein. „Mit diesen Veranstaltungen und den Feldtagen haben wir 5600 Leute erreicht“, unterstreicht Sanftleben.

Auch die Agrofarm Lüssow lässt sich regelmäßig von der LFA in Gülzow beraten. „Wir profitieren von der Untersuchungsergebnissen der LFA“, sagt Lars-Peter Loeck, Vorstandsvorsitzender der Agrofarm. Der Austausch zwischen Forschung und Praxis funktioniere. „Wir orientieren uns an den Sortenempfehlungen der LFA. Sie sind objektiv, ohne monetären Aspekt“, sagt Loeck.





von Jens Griesbach

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr