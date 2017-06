Jahnstadion : Fußball in Güstrow konzentrieren

vergrößern 1 von 2 Foto: Archiv 1 von 2

Mit einem Entwicklungskonzept für das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion in Güstrow tourt Torsten Renz als Vorsitzender des Güstrower Sportclubs (GSC) durch die Ausschüsse der Stadtvertretung. Am Montagabend stimmten die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses dem Konzept, das eine Konzentration des Fußballs auf zwei Sportanlagen (Jahnstadion, Borwinseck) vorsieht, zu. Beschließt die Stadtvertretung das Entwicklungskonzept auf ihrer Sitzung am 27. Juli, kann der GSC Fördermittel beim Landessportbund beantragen. Dies muss bis Ende August erfolgen.

Die Debatte um eine Konzentration des Fußballs in der Stadt – Training und Wettkampfsport finden auf drei Plätzen statt: Jahnstadion, Fischerweg und Borwinseck – ist nicht ganz neu, wird nun aber durch einen Beschluss der Stadtvertretung, die den Sportplatz am Fischerweg ideal für eine Wohnbebauung sieht, befeuert. Deshalb beauftragte sie den Bürgermeister, mit dem GSC, der 2011 einen Pachtvertrag über 25 Jahre mit der Stadt schloss, zu verhandeln. Verein und Bürgermeister seien sich einig, betonte Renz. Wird das vom Verein vorgelegte Entwicklungskonzept für das Jahnstadion umgesetzt, verzichtet der Verein auf die Spielstätte am Fischerweg. „Die Fußballer wollen das“, betonte Renz und machte keinen Hehl daraus, dass eine Konzentration auch dem Verein entgegen komme. Personell und logistisch seien drei Spielstandorte kaum mehr zu bewältigen. Probleme mit Schädlingen auf dem Platz am Fischerweg kämen hinzu. Renz machte aber auch deutlich, dass in der Angelegenheit der Wille der Stadt im Vordergrund stehe. Komme man letztendlich nicht auf einen Nenner, würde der Verein am Sportplatz am Fischerweg festhalten.

Hauptfeld verschieben, 2. Spielfeld schaffen

Das Projekt der Konzentration des Fußballs in der Barlachstadt sieht vier Bauabschnitte bis 2025 vor. Zunächst gehe es um das Jahnstadion. Mit der Verschiebung des Hauptfeldes könne eine angrenzende Freifläche vergrößert werden und dort ein 2. Spielfeld entstehen. Dieses werde bei Verzicht auf den Fischerweg benötigt, erklärt Renz. Es soll nach Wettkampfmaßen mit Beleuchtung gebaut werden. Weiter sei der Sanitärbereich zu erweitern. Denkbar für den Verein ist eine Containerlösung. In weiteren Bauabschnitten würden eine dritte Trainingsfläche im Jahnstadion, eine überdachte Zuschauertribüne und die Sanierung des Platzes Borwinseck folgen. „Alles steht unter dem Vorbehalt der Förderung durch den Landessportbund“, unterstreicht Renz. LSB, Stadt und Verein müssten die Kosten stemmen. Diesbezügliche Möglichkeiten des Vereins seien begrenzt, so Renz. Der LSB habe dem Projekt gute Chancen eingeräumt. Bei einem Gespräch sei jetzt aber deutlich geworden, dass eine Aufsplittung des ersten Bauabschnittes sinnvoll erscheint. Die zunächst angedachte Finanzierung des ersten Bauabschnittes mit gut 1,1 Millionen Euro funktioniere danach nicht. Sie muss überarbeitet werden und wird nun in einer gemeinsame Sitzung von vier mit dem Thema beschäftigen Ausschüssen am 17. Juli – rechtzeitig vor der Stadtvertretersitzung – vorgesellt.

von Regina Mai

erstellt am 27.Jun.2017 | 21:00 Uhr